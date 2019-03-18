Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Toptancı Hal esnafını ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte Toptancı Hal esnafıyla buluşan Türel, esnafa sıcak çorba, çay ve pişi ikramında bulundu.

Türel, daha sonra, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı Urfalılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Bugüne kadar yaptıklarını ve yapacakları hizmetleri anlatan Türel, özellikle Fakıbaba'yı belediyecilikte örnek aldığını ifade etti.

İşsizliğin çözümü için yatırımlar yaptıklarını belirten Türel, 359 projenin içerisinde 'Boğaçayı Projesi' sayesinde 10 bin kişinin iş sahibi olacağını kaydetti.

Büyükşehirden 'Konya Türküleri' konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Konserlerinde sanatçı Nursaç Doğanışık, en sevilen Konya türkülerini seslendirdi.

Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Türel, konserin ardından sanatçı Nursaç Doğanışık ve

Konyalılar Dernek Başkanı Süleyman Üre'ye çiçek takdim etti.

Kaynak: AA