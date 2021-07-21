Büyükşehirden "Sensörlü Yaya Geçidi"  Projesi
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Büyükşehirden "Sensörlü Yaya Geçidi"  Projesi

Büyükşehirden 'Sensörlü Yaya Geçidi'  Projesi
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Büyükşehirden "Sensörlü Yaya Geçidi" ProjesiAntalya Büyükşehir Belediyesi yaya geçitlerinde öncelik hakkına dikkat çekmek için sensörlü yaya geçidi projesini hayata geçirdi.

Büyükşehirden "Sensörlü Yaya Geçidi"  Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaya geçitlerinde öncelik hakkına dikkat çekmek için sensörlü yaya geçidi projesini hayata geçirdi. Türkiye'de ilk kez uygulanan sensörlü yaya geçidi, yayalar karşıdan karşıya geçerken devreye giriyor. Yanan lambalar taşıtları uyararak yayaların önceliğini ve güvenliğini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen şikayeti değerlendirerek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktaya sensörlü yaya geçidi yapıldı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje hem yayalar hem de sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

YAYALARA ÖNCELİK HAKKI

Türkiye'de bir ilk olan sensörlü hemzemin yaya geçidi hem vatandaşların hem de trafiğin güvenliğini sağlıyor. Sensörler yayalar geçtiği zaman devreye girerek yolda bulunan uyarıcı lambaların yanmasını sağlıyor. Böylece yolda bulunan araçlar uyarılarak yayalara öncelik hakkı tanınıyor.

DEVAMINI SAĞLAYACAĞIZ

Sensörlü yaya geçitlerinin devamının geleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç "Yurtdışında benzer örnekleri olan bir çalışmayı Antalya'da vatandaşımızın en çok şikayet ettiği noktalardan birinde uyguladık. Karşıdan karşıya geçerken can güvenliğini korumak amacıyla yapmış olduğumuz bu uygulamada farkındalık yaratacağımızı düşünüyorum. Bu tarz projelerin devamını sağlayacağız"dedi.

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Kaynak: Habermetre

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