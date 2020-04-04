ANTALYA Belediye, 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtıyor
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Ümit Uysal, Muratpaşa, Denizli, Antalya, Güncel

ANTALYA Belediye, 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtıyor

Belediye, 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtıyorAntalya'da Muratpaşa Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 450 bin maskeyi yüzlerce personeli ile kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.

04.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:45
ANTALYA Belediye, 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtıyor

Belediye, 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtıyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 450 bin maskeyi yüzlerce personeli ile kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.

Bugünden itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu hale gelmesiyle birlikte belediyeler de harekete geçti. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi Denizli'de özel bir firmaya yaptırdığı 450 bin adet yıkabilir maskeyi dağıtmaya başladı. Konuksever Mahallesi'ndeki stadyumda toplanan tulum giymiş, maskeli yüzlerce belediye çalışanına çanta içerisinde yıkanabilir maskeler verildi. Poşet içerisinde bulunan ve bir evdeki 3 kişinin ihtiyacını karşılayabilecek maskeleri dağıtmaya hazırlanan belediye personeline Belediye Başkanı Ümit Uysal hitap etti.

Bugün gelinen aşamayı günler öncesinden tahmin ettiklerini kaydeden Başkan Uysal, 'Çünkü, hastalığın hızla yayıldığı ülkelerde maske takınca hastalığın kontrol altına alındığını gördük ve hemen arayışa girdik. Kullan- at olmayan, sürekli kullanılabilen maske lazımdı. Yüzde 100 pamuklu kumaştan, yıkanabilir, ütülenebilir maske üzerinde durduk. Bunun üretimi ile ilgili girişimde bulunduk. Denizli'de bir firma ile anlaşarak 450 bin aileye yetecek kadar maske ürettirdik. Maskelerin üzerinde kullanma şartları da yazıyor. Bunları bir hafta içerisinde Muratpaşalılara dağıtacağız" dedi.

Hafta sonu Konuksever, Etiler, Dutlubahçe ve Sedir mahallelerine maske dağıtımı yapılacağını açıklayan Başkan Ümit Uysal, 'Maskelerimiz bir poşet içerisinde ve her daireye 3 maske düşecek şekilde üretildi. Sosyal mesafeyi kurumak için maskeleri kapı kollarına bırakacağız. Daha sonra kapı zillerine basılıp vatandaşın kapıdan maskeyi almasını sağlayacağız. Ayrıca apartman girişine de kapılara maske konulduğunu belirten sticker yapıştırılacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimine katılan Başkan Ümit Uysal, daha sonra stadyumun yakınlarındaki apartmanlara girerek kapı kollarına maske bıraktı. Bu arada vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Uysal, evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye personelinin dağıttığı maskelerden alan Elif Çankaya (64), 'Ben yalnız yaşıyorum. Maskem yoktu. Aşağıya da inemiyorum. Balkondan ip sarkıtarak ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bu konuda komşularım bana yardımcı oluyor. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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