Antalya Barosu Başkanı'ndan skandal açıklama: Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya Barosu Başkanı'ndan skandal açıklama: Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz

15.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:19
Antalya Barosu Başkanı'ndan skandal açıklama: Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı üzerinden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hedef aldı. Balkan'ın "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi nedeniyle yatış yaptığı hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etti. Topbaş, dün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.

"MELİH GÖKÇEK'İ DE BEKLİYORUZ"

Topbaş'ın vefatının ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise pes dedirtti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hedef alan Balkan, "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" tweetini paylaştı.

Antalya Barosu Başkanı Balkan Topbaş'ın ardından Gökçek'in ölümünü istedi

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

2016 senesinden bu yana Antalya Barosu'nun başkanlık görevini yürüten Balkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na hakaret etmesi ve Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine verdiği destekle gündeme gelmişti.

PAYLAŞIMI ELEŞTİRİLDİ

Büyük bir tepkiyle karşılaşan Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın, Topbaş'ın defnedildiği günde böyle bir paylaşım yapması, sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, "Bu yazdığınız size yakıştı mı Polat Bey?", "Bu pis zihniyetleri Allah'a havale ediyoruz", "Kötü kalplisiniz kimin ne zaman nasıl öleceğini Allah bilir." şeklinde yorumlar yaptı.

"ÖLÜM DİLEMEK NASIL BİR RUH HALİDİR?"

AK Parti Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, paylaşıma ilişkin, "Bir hukukçu, bir baro başkanı nasıl böyle bir paylaşımda bulunabilir? Ölüm dilemek nasıl bir ruh halidir? Aklı, vicdanı, ahlakı hangi ara çamura yatırıp böyle kirlettiniz?" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (8)
HÜSEYİN: Belli olmaz belki sen gidersin diplomanın kağıt parçası olduğunu bir kez daha sayende anladık meşhur ata sözü aklıma geldi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AYŞE: KİME KALMIŞ MAL, MÜLK DÜNYA GEÇER GİDER YALAN DÜNYA
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ABDULLAH: Sıra ona gelince sana gelmeyecek mi. Herkes ama herkes ölecek dünyada baki kalan kim ki
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Bülent Turan Osman Kavala Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Prens Harry Meghan Markle
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya Barosu Başkanı'ndan skandal açıklama: Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:12:06. #1.14#
title