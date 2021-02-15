Antalya Barosu Başkanı'ndan skandal açıklama: Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi nedeniyle yatış yaptığı hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etti. Topbaş, dün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.

"MELİH GÖKÇEK'İ DE BEKLİYORUZ"

Topbaş'ın vefatının ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise pes dedirtti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hedef alan Balkan, "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" tweetini paylaştı.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

2016 senesinden bu yana Antalya Barosu'nun başkanlık görevini yürüten Balkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na hakaret etmesi ve Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine verdiği destekle gündeme gelmişti.

PAYLAŞIMI ELEŞTİRİLDİ

Büyük bir tepkiyle karşılaşan Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın, Topbaş'ın defnedildiği günde böyle bir paylaşım yapması, sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, "Bu yazdığınız size yakıştı mı Polat Bey?", "Bu pis zihniyetleri Allah'a havale ediyoruz", "Kötü kalplisiniz kimin ne zaman nasıl öleceğini Allah bilir." şeklinde yorumlar yaptı.

"ÖLÜM DİLEMEK NASIL BİR RUH HALİDİR?"

AK Parti Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, paylaşıma ilişkin, "Bir hukukçu, bir baro başkanı nasıl böyle bir paylaşımda bulunabilir? Ölüm dilemek nasıl bir ruh halidir? Aklı, vicdanı, ahlakı hangi ara çamura yatırıp böyle kirlettiniz?" ifadelerini kullandı.