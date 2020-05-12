ANTALYA Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldıANTALYA'da bir bankadan 50 bin lira kredi çeken Hüseyin Özer (61), eve gelip hesabını kontrol ettiğinde hesabında fazladan 96 bin lira olduğunu fark edince parayı geriye iade etti.

Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı

ANTALYA'da bir bankadan 50 bin lira kredi çeken Hüseyin Özer (61), eve gelip hesabını kontrol ettiğinde hesabında fazladan 96 bin lira olduğunu fark edince parayı geriye iade etti.

PTT emeklisi Hüseyin Özer, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki özel bir banka şubesinden bu sabah 50 bin lira kredi çekti. Masraflar düşüldükten sonra 48 bin 175 lirayı nakit olarak alan Özer, eve geldiğinde banka şubesinden iki mesaj aldı. Cep bankacılıktan hesabını görüntüleyen Özer, hesabında fazladan 96 bin lira olduğunu fark etti. Telefonla bankanın müşteri hizmetlerini arayan Özer, 'Parayı siz yatırmışsınız, o sizin paranız, kullanabilirsiniz' karşılığını aldı. Yanlışlık olduğunu fark eden Özer, öğle saatlerinde krediyi çektiği şubeye giderek, banka müdürüyle görüştü. Personel hatasından kaynaklandığı anlaşılan işlem düzeltildi.

'HAKKIMIZ OLMAYAN PARAYI ALMAYIZ'

Yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamadığını söyleyen Hüseyin Özer, "Kredi çekmek için sabah bankaya gittim. Görevli memur gerekli işlemleri yaptı. Kesintiler haricinde bana nakit olarak 48 bin 175 lira verdi. Parayı aldıktan sonra eve geldim. Bir süre sonra bankadan telefonuma mesaj geldi. Telefondan hesabıma baktığımda, 97 bin civarında para olduğunu gördüm. 2 kez 48 bin küsür lira hesabıma yatmış görünüyor. Bunun üzerine bankayı aradık. Oradan da 'Siz kendiniz yatırdığınız için kullanabilirsiniz' dediler. Bankaya gidip yetkiliyle görüştük. Personel hatası olduğunu söylediler. Parayı geriye iade ettim. Bunun üzerine çekeceğim konut kredisinde bize yardımcı olma sözü verdiler. Paraya ihtiyacımız var ama, hakkımız olmayan parayı almayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA