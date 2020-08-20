ANTALYA ATB Başkanı Çandır, Antalya sevdasını şarkı sözlerine döktü ATB Başkanı Çandır, Antalya sevdasını şarkı sözlerine döktü*- Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya sevdasını şarkı sözlerine döktü.

ATB Başkanı Çandır, Antalya sevdasını şarkı sözlerine döktü

*- Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya sevdasını şarkı sözlerine döktü.

*- Grup Pena ile birlikte Antalya'nın güzelliklerini anlatan bir şarkı yazan Çandır, kentin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde seslendirilen şarkının klibi twitterda iki günde 100 binin üzerinde görüntülendi.

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 4 yıl önce instagram, twitter ve facebookta başlattığı kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin paylaşıldığı #SimdiAntalyaZamanı kampanyasında bugüne kadar 57 binin üzerinde fotoğraf ve video paylaşılırken; ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile Grup Pena'nın sözlerini birlikte yazdıkları şarkıya çekilen klip ise iki günde 100 binin üzerinde görüntülendi.

Antalya'nın güzelliklerinin Grup Pena ile birlikte sözlerini yazdıkları şarkı eşliğinde anlatıldığı klipte kente davette bulunulduğun belirten ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "Kent tanıtımının yanı sıra biz Antayalılaşma hareketiyle farkındalığı artırmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz. Antalya aşırı göç alan bir şehir. O nedenle aidiyet duygusunun gelişmesiyle kentimizin değerlerini hissettirmek amacıyla #SimdiAntalyaZamanı'nda Antalyamızın güzelliklerini paylaşmaya devam ederken Grup Pena isimli müzik topluluğu ile şimdi Antalya zamanına bir şarkı yapmanın yollarını aradık. Birlikte çalışarak hem söz, hem müzik hem de görseliyle Antalya'yı anlatır bir çalışma ortaya çıkardık" şeklinde konuştu.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK

Hedeflerinin Antalya'nın güzelliklerini hissetmek, sahip çıkmak ve gelecek nesillere devretmek için farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Çandır, "Şarkı yazmamız nedeni, uzun süredir Antalya için bir şarkı yapılmamış olduğunu fark etmemizdi. Diliyorum ki ünlü sanatçılarımız da Antalya'nın güzelliklerini anlatan sanatsal faaliyetlerde bulunurlar" dedi.

Klibin sosyal medya üzerinden paylaşıldığında geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu da sözlerine ekleyen Çandır, "İnsanları heyecanlandıran bir çalışma olduğu yönünde geri bildirimler aldık. Sosyal medyadan destek veren tüm milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kentin kanaat önderlerine ve tabi ki çalışmamızı sahiplenen halkımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KLİP ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE BİTİYOR

#SimdiAntalyaZamanı'nda paylaşılan ve Yat Limanı, Hadrianus Kapısı, Kaleiçi, Aspendos Antik Tiyatrosu, Yivli Minare'nin yanı sıra Sıçan Adası, falezler, portakal bahçeleri ve seraların görüntülerinin yer verildiği klipte seslendirilen 'Antalya Zamanı' isimli şarkının sözleri şöyle:

"Yosun kokan sinende uyut beni

Aşk dolu yollarında unut beni

Saklı koylarında sakla beni

Bereketli toprağında yaşat beni

Portakal çiçeği kokuyor tenin

Yıldızlı gecelerde sahilinde

Denizi kucaklar falezler dağlar

Şimdi Antalya Zamanı

Mavinle yeşilinle avut beni

Tarihin alıyor benden beni

Senle yaşarım anla beni

Yemyeşil sinende sakla beni

Portakal çiçeği kokuyor tenin

Yıldızlı gecelerde sahilinde

Denizi kucaklar falezler dağlar

Şimdi Antalya Zamanı."

Klip, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" cümlesiyle sona eriyor.

Kaynak: DHA