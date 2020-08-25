ANTALYA Antalya'nın 20 kilometre uzaklıktaki akciğerleri; Düzlerçamı
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ANTALYA Antalya'nın 20 kilometre uzaklıktaki akciğerleri; Düzlerçamı

Antalya'nın 20 kilometre uzaklıktaki akciğerleri; DüzlerçamıHAVA sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Antalya'da bunalanlar, serinlemek için sahilleri doldururken, doğayla baş başa olmak isteyenlerin tercihi ise Düzlerçamı ormanlık alanı oluyor.

25.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:43

Antalya'nın 20 kilometre uzaklıktaki akciğerleri; Düzlerçamı

HAVA sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Antalya'da bunalanlar, serinlemek için sahilleri doldururken, doğayla baş başa olmak isteyenlerin tercihi ise Düzlerçamı ormanlık alanı oluyor. Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alan, şehrin akciğerleri görevini üstleniyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ormanlık alanında alageyik, vaşak, karakulak, yaban keçisi gibi 26 memeli yaban hayvanı; kartal, kızıl şahin, atmaca gibi 39 familyaya ait 147 kuş türü ve başta kızılçam olmak üzere servi, sedir ile meşe ağaçları bulunuyor. Toplam 28 bin 970 hektarlık Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarındaki 421 hektarlık Alageyik Üretme İstasyonu ile neslinin tükenme tehlikesi olan alageyiklerin doğal yaşam alanında korunması amaçlanırken, 1 milyon yılda oluşmuş, 115 metre yüksekliğinde ve 2 kilometre uzunluğundaki Güver Uçurumu Kanyonu ise doğaseverlerin vazgeçilmez rotalarından biri.

Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası kapsamında ayrıca Türkiye'nin en iyi korunmuş antik şehirlerinden olan, deniz seviyesinden ortalama 1150 metre yükseklikte, Güllük Dağı'nın güneybatısında doğal platform üzerine kurulan Termessos Antik Kenti de ziyaret edilebiliyor.

Mimar ve doğa fotoğrafçısı Buğra Kayalı, şehir merkezine yakınlığıyla Düzlerçamı ormanlık alanının doğaseverlerin tercih ettiği rotalardan olduğunu belirtti. Kayalı, "Bu alanda dereleri, ormanları bir arada görüyorsunuz. Orman içindeki yollarda yürüyüş yapılabiliyor. Dağ bisikleti ve motosikletle safari turları da yapmak mümkün. Antalya'ya çok yakın olması nedeniyle günübirlik gelme imkanı var. Kısa sürede bu yeşilliğin içinde olabiliyorsunuz" dedi.

Kayalı, Düzlerçamı'nın fotoğraf ve video çekmek isteyenler için ideal olduğunu kaydetti.

ANTALYA Antalya'nın 20 kilometre uzaklıktaki akciğerleri; Düzlerçamı

Kaynak: DHA

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