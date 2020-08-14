ANTALYA Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
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ANTALYA Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Antalya'da yüksek sıcaklıktan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu saatlerde bazı termometreler 40 dereceyi gösterdi.

14.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:53

Turizm kenti Antalya'da son 2 gündür etkili olan 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı vatandaşları bunalttı. Sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'ne gelenler serinlemek için denize girdi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı kişiler ise şemsiyeler ile kendilerini güneşten korurken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti.

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERDİ

Sahilde bulunan su sporları etkinlikleri de yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Banana, paraşüt, jet ski gibi su sporları aletlerini kullanan tatilciler denize girmek dışında keyifli vakit geçirdi. Kentte hava sıcaklığının 33 derece olarak ölçüldüğü saat 14.00'da ise bazı termometreler 40 dereceyi gösterdi.

SICAKLIKLAR PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN NORMALE DÖNÜYOR

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren düşerek mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

ANTALYA Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Kaynak: DHA

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