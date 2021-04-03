Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti
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Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir damat adayı, 'çok yüksek riskli' iller kategorisindeki şehirde, gelin, sokak kısıtlamasına rağmen mehteran eşliğinde düzenlenen 'gelin alma merasimi' ile alındı.

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ANTALYA'da bir damat adayı, 'çok yüksek riskli' iller kategorisindeki şehirde, gelin, sokak kısıtlamasına rağmen mehteran eşliğinde düzenlenen 'gelin alma merasimi' ile alındı. O anları site sakinlerini cep telefonları ile görüntülerken, onlarca lüks araçlık konvoy da kameralara yansıdı.

Salgın döneminde son günlerde asker eğlenceleriyle gündeme gelen Antalya'da bu kez ilginç bir düğün merasimi yaşandı. İki günlük kısıtlamanın olduğu iller arasında yer alan Antalya'da mehteranlı 'gelin alma merasimi' görenleri şaşkına çevirdi. Kepez ilçesinin Çankaya Mahallesi'ne lüks araçların da olduğu konvoy ile gelen damat adayı ve arkadaşları, sokak kısıtlamasına aldırış etmedi. Damat, gelinin olduğu siteye 'Mehteran takımı' ile girdi.

Sosyal mesafenin, kısıtlamaların hiçe sayıldığı, katılımcılardan bazılarının ise maske dahi takmadığı merteranlı gelin alma merasimi, sitede oturan çevre sakinlerinin cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye gelen polis, konvoya müdahale ederek, dağıttı. Polisin kısıtlamayı ihlal edenlerden 5 kişiye cezai işlem uyguladığı öğrenildi. 


Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti
Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti
Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti
Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti
Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti
Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti
Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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