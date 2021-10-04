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Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Zuhal" filmi gösterildi

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya Altın Portakal Film Festivalinde

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Zuhal" seyirciyle buluştu.

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Zuhal" seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film, belgesel gösterimleri ve söyleşilerle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler alana, ateşleri ölçülerek, maske kontrolüyle alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Zuhal" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Nazlı Elif Durlu'nun yönettiği, senaryosunu Durlu ve Ziya Demirel'in yazdığı filmde Nihal Yalçın, Sadi Celil Cengiz, Nur Sürer, Serpil Gül, Aycan Sümercan, Gizem Taştan, Sencar Sağdıç ve Ilgaz Kocatürk rol alıyor.

Gösterim öncesi filmin yönetmeni Durlu, oyuncuları ve yapım ekibini tanıttı.

Filmin konusu kısaca şöyle;

İstanbul'da yaşayan, günlük dertler, iş koşturmacalarıyla uğraşan ve orta sınıfa mensup bir kadın olan Zuhal'ın hayatı kedi miyavlamasıyla değişir. Sesin apartmanın içinden geldiğini düşünen Zuhal, bu nedenle uzak durmayı tercih ettiği komşularıyla iletişim kurmak zorunda kalır. Ancak Zuhal dışında kimse sesin varlığına inanmaz.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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