ANTALYA ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI
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ANTALYA ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 520 gram esrar, 9 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Polis ekipleri bu çalışmalar kapsamında Hacet Mahallesi Çetin Kaya sokak ve aynı mahalledeki Paşaaliler sokak üzerindeki iki ayrı adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adreslere baskın düzenlerken, yapılan aramalarda 520 gram esrar, 9 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi.

Baskında olayla ilgili A.E. (38) gözaltına alınırken, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli A.E. adliyeye sevk edildi.

ANTALYA ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI
ANTALYA ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI
ANTALYA ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI
ANTALYA ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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