ANTALYA Alanya'da koronavirüs denetimleri
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ANTALYA Alanya'da koronavirüs denetimleri

Alanya'da koronavirüs denetimleriANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in de katıldığı koronavirüs denetimleri sürdü.

12.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:29

Alanya'da koronavirüs denetimleri

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in de katıldığı koronavirüs denetimleri sürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'koronavirüs denetimleri' konulu genelge kapsamında 81 il genelinde denetimler sürüyor. Bu denetimler kapsamında Alanya'da da sabah başlayan denetimler gece saatlerine kadar sürdü. İlçenin en yoğun caddelerinden Atatürk ve İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Denetimlere Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdür Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve ekipler katıldı. Esnaf ve vatandaşları tek tek uyaran Kaymakam Ürkmezer, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda hatırlatma yaptı.

ANTALYA Alanya'da koronavirüs denetimleri

Kaynak: DHA

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