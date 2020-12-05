Antalya açıklarındaki deprem, Mersin'de de hissedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya açıklarındaki deprem, Mersin'de de hissedildi

05.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:33
Antalya açıklarındaki deprem, Mersin'de de hissedildi

ANTALYA açıklarında Akdeniz meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Anamur ilçesinde de hissedildi.

ANTALYA açıklarında Akdeniz meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Anamur ilçesinde de hissedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Antalya'nın yanı sıra Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde de hissedildi. Deprem fark eden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar, deprem sırasında korktukları ifade etti.


Antalya açıklarındaki deprem, Mersin'de de hissedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

İlgili Haberler

Malatya'daki deprem Gaziantep'te de hissedildi
Malatya'daki deprem Gaziantep'te de hissedildi
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Erol Bulut Necip Uysal Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Aralık Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya açıklarındaki deprem, Mersin'de de hissedildi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 17:35:43. #1.14#
title