Antalya açıklarındaki deprem, Mersin'de de hissedildi

ANTALYA açıklarında Akdeniz meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Anamur ilçesinde de hissedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Antalya'nın yanı sıra Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde de hissedildi. Deprem fark eden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar, deprem sırasında korktukları ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL