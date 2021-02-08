Antalya'da gemi personellerinin yedikleri balon balığından zehirlendiği iddiası
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Antalya'da gemi personellerinin yedikleri balon balığından zehirlendiği iddiası

08.02.2021 16:06 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:34
Antalya'da gemi personellerinin yedikleri balon balığından zehirlendiği iddiası

Kamil Yüceoral adlı kullanıcının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Antalya açıklarındaki gemi personellerinin yedikleri balon balığından zehirlendiği, bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda personelin de hastanede komada olduğu iddia edildi. İddiaları yalanlayan Kaş Belediye Başkanı, paylaşımla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün Kamil Yüceoral adlı kullanıcının sosyal medyadan 'Kaş açıklarında demirlemiş olan gemide mürettebatın tuttuğu balon balıklarını yiyenlerin zehirlendiği, bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda personelin de hastanede komada olduğu' yönünde paylaşım yaptı. Kısa sürede yayılan paylaşım korku ve paniğe neden oldu.

''ASPARAGAS HABER''

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, sosyal medyada yayılan haberin yalan haber olduğunu belirterek, "Öyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığı da bu iddiayı ortaya atan kişi hakkında inceleme başlattı. Balon balığı zehirlenmesine ilişkin ne bir başvuru, ne de bu konuda bir yardım talebi yok. Asparagas bir haber. Hem başhekim hem ilçe sağlık müdürümüzle görüştüm ve tamamen asılsız bir haber" dedi.

''ZEHİRLENME VAKASI OLMADI''

Kaş ilçesine komşu Demre ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ve bölgede balon balıkları üzerine de çalışmalar yapılan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü yetkilileri de sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili yaptıkları araştırmalarda bilgilerin doğruluğunu teyit edemediklerini açıkladı. Yetkililer, normalde bu tür bir vaka olduğu zaman kendilerine de bildirildiği ve böyle bir bilgilendirmenin de olmadığını dile getirdi.112'ye gelen böyle bir ihbar olmadığını belirten Antalya Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür ise hastanelerde de böyle bir bilgi ve hasta olmadığını dile getirdi.

Antalya açıklarında balon balığı yiyen gemi personellerinin zehirlendiği iddiası
Doğruluk Kontrolü
Antalya'da gemi personellerinin yedikleri balon balığından zehirlendiği iddiası
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Kamil Yüceoral adlı sosyal medyada kullanıcısı, Kaş açıklarındaki gemi personellerinin yedikleri balon balığından zehirlendiğini, bir kişinin öldüğü ve çok sayıda personelin komada olduğunu iddia etti.

İddiaları yalanlayan Kaş Belediye Başkanı, Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığını belirtti.

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