Antakya Medeniyetler Korosu yeni seslerini arıyor

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu'nda yer alacak yeni seslerin belirlenmesi amacıyla seçmeleri gerçekleşti

2007'de kurulan ve 200 kişinin yer aldığı 14 dilde müzik ziyafeti sunan koro bünyesine alınacak yeni seslerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçmeler, Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'nde yapıldı.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Basın Sorumlusu Edip Harak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmelere beklediklerinden daha yoğun ilginin gösterildiğini söyledi.

Koroya son olarak 2019 yılında üye alımı yaptıklarını ifade eden Harak, sabah saatlerinden itibaren yapılan seçme sınavlarına 350 kişinin katılım gösterdiğini belirtti.

Antakya Medeniyetler Korosunun Hatay'ın birlikte yaşama kültürünü yansıtan bir görev üstlendiğini aktaran Harak, şöyle konuştu:

"Yeni üyelerimizin bizlere çok şey katacağını düşünüyoruz. 200 kadın ve 150 erkek katılımcı bugün gerçekleştirdiğimiz seçme sınavımıza katıldılar. Hepsi bir birinden yetenekli sesler dinledik, bizlere katılacak arkadaşlarımız şehrimizi yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edeceklerdir."

Seçmelere erkek kardeşiyle birlikte katılan İbrahim Canbolat da, koroyu yakından takip ettiğini ve şarkı söylemeyi sevdiği için geldiğini anlattı.

Canbolat, seçildiği takdirde memleketinin kültürünü tüm dünyaya göstermek istediğini sözlerine ekledi.

İngilizce öğretmeni Mehmet Canbolat, medeniyetler korosuyla farklı kültürlerin şarkılarını tanımak ve tanıtmak istediğini söyledi.