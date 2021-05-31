Antakya'da altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda çalışmalar devam ediyor

Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapısı tamamlanmış olan cadde ve sokaklarda zemin düzenleme ardından asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda hizmetlerine aralıksız devam eden Antakya Belediyesi ekipleri şehir genelinde yol açma, malzeme serme, asfaltlama, onarım ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Antakya Belediyesi konuyla ilgili yapılan açıklamada; çeşitli kurumlar tarafından planlanan altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirilen cadde ve sokaklarda önce dolgu malzeme ile zemin düzenleme ardından asfaltlama çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Antakya Belediyesi alt yapı tamamlandıktan sonra + zemin düzenleme = asfalt formülü ile açıkladığı hizmet şeklinin, kurumlarca yapılan/yapılacak olan kazı çalışmalarının tamamlanmış olması koşulu ile şehir genelinde yapılmayan yolun kalmayacağını belirtti.

Antakya Belediyesi açıklamasında ayrıca, yol yapım, onarım, yenileme gibi süreçlerin kesintisiz 95 mahallede devam ettiğini, hizmet programı çerçevesinde tüm mahallelerde uygulamaların yapılacağı vurgulandı.

Asfaltla kaplanan yolların vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılandığı, alt yapı çalışmaları tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarının sürdürüleceği ifade edilirken hemşerilerimize gösterdikleri sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz denildi.

Yapılan açıklamada yürütülen hizmetler kapsamında son olarak Cebrail Güzelburç Mahallesinde asfaltlama çalışmalarının gerçekleştirildiği, Oğlakören ve Gökçegöz Mahallelerinde ise yeni yol açma ve zemin düzenleme işlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Bültenler