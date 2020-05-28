Antakya Belediyesinden sosyal mesafe ve maske uyarısı Antakya Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uyması istendi.

Antakya Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uyması istendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbrilerin uygulanmasına devam edildiği ve günlük 12 bin maske üretimine devam edildiği bildirildi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetimler olarak aldıkları önlemlerin yanı sıra vatandaşlarında kendi önlemlerini alması gerektiğini kaydetti.

Salgınla ancak herkesin mücadele etmesiyle başa çıkılabileceğinin altını çizen Yılmaz, "Öncelikli olarak sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Bu sebeple gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamalı, çıkıyorsak muhakkak maske kullanmalıyız. Salgına karşı bilinçli olmalı, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için gerekli hijyen kurallarına uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA