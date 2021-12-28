ANTAKYA BELEDİYESİ İŞÇİ PERSONELİNE İKRAMİYELERİ ÖDENDİ
ANTAKYA BELEDİYESİ İŞÇİ PERSONELİNE İKRAMİYELERİ ÖDENDİAntakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, ikramiyelerinin ödenmesi konusunda işçi personele gösterdiği hassasiyet ile örnek olmaya devam ediyor.
ANTAKYA BELEDİYESİ İŞÇİ PERSONELİNE İKRAMİYELERİ ÖDENDİ
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, ikramiyelerinin ödenmesi konusunda işçi personele gösterdiği hassasiyet ile örnek olmaya devam ediyor.
Başkan Yılmaz, belediye işçi personellerine toplu iş sözleşmesinden kaynaklı 2021 yılı özendirme ikramiyesinin ödendiğinin müjdesini verdi. İkramiye işçi personellerin kıdem ve hizmet yılı esaslarına göre hesaplanarak banka hesaplarına yatırıldı.
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya'ya ve vatandaşlarımıza hizmet için gece-gündüz demeden çalışan personellerinin aileleriyle birlikte ikramiyelerini iyi günlerde harcamalarını diledi.
Yayın Tarihi :
28 Aralık, 2021
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