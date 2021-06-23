Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya'nın tezhip sanatında tanınmış sanatçısı Selva Pekmez'in, Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan tezhip sergisinin açılışına katıldı.

Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışına Antakya Belediye başkanı İzzettin Yılmaz, İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner ve Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Alev Seçmen katıldı.

Başkan Yılmaz açılış töreninde yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Antakya'mızın usta sanatçısı Selva Pekmez'in el emeği göz nuru tezhip eserlerini sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bizler Antakya Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemek, onları hemşehrilerimizle buluşturmak ve kültürel zenginliklerimizi ön plana çıkarmak amacıyla pek çok hizmeti hayata geçiriyoruz.

Antakya Belediyesi El Sanatları Müzemiz de bu hizmetlerimizden bir tanesi. Sanatçılarımızı, sanatseverlerle buluşturacağımız, kültürümüzü gelecek nesillere aktarabileceğimiz müzemiz adeta bir sanat yuvası niteliğinde. Hem kültürümüz hem tarihimiz açısından bu derece önemli katkı sağlayan tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyor, sergimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre tezhip sanatının en güzel örneklerinin sergileneceği Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi'ni 26 Haziran Cumartesi gününe kadar ziyaret edebilirsiniz. Müze: Habib-i Neccar Mahallesi Çankaya Sokak'ta (Yeni Hamam Civarı) bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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