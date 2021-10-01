ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İZZETTİN YILMAZ;

"YAŞLILARIMIZ, HAYATIMIZIN EN KIYMETLİ DEĞERLERİDİR"

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu sözlere yer verildi; "Toplumumuzun önemli kısmını oluşturan yaşlılarımız, yaşayan tecrübe abideleridir. Geçmişimizin tecrübelerini günümüze aktaran, milli değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlarımıza taşıyan yaşlılarımız, hayatımızın en kıymetli değerleridir.

Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen; tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız, bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Yaşlılarını, her daim el üstünde tutmuş bir millet olarak, yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeli, onların toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde sağlıklı, huzurlu, afiyet dolu ömürler diliyorum. "

Yayın Tarihi :

01 Ekim, 2021

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