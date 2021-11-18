ANTAKYA ASFALTLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Antakya'nın 95 mahallesine aralıksız olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeyi ilke edinen Antakya Belediyesi, daha düzenli, gelişmiş ve tertemiz bir Antakya için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen hizmetler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni imar yolları, mahalleler arası bağlantı yolları açıyor, parke ve asfalt yollarda onarım, yeni yol düzenleme, parke kaplama ve beton asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yürütülen hizmetler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son birkaç günde gerçekleştirdiği çalışmalar şöyle sıralandı:

-Haraparası Mahallesi asfalt çalışmaları

-Kisecik Mahallesi asfalt çalışmaları

Yayın Tarihi :

18 Kasım, 2021

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