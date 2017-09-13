Anneyi Eşi ve Çocuğundan Trafik Kazası Ayırdı

Adana'da kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesinin ardından akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi ve oğlu ise yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gülsüm Güneş idaresindeki 01 EZR 96 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi civarında Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.



Kazada sürücü akıntıya kapılarak kanalda kayboldu, eşi Ahmet ve 2 yaşındaki oğlu Abdullah Güneş ise yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis, CANKUR ve sualtı polisi ekipleri sevk edildi.



Eşini arama çalışmalarına katılmak isteyen Ahmet Güneş'e izin vermeyen polisler onu ambulansa bindirdi.



Hafif yaralanan Ahmet Güneş'e olay yerinde ambulansta müdahale edildi, hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen oğlu ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Eşi araç kullanmayı öğretiyordu



Bölgede yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kadın sürücünün cesedi olay yerinden 5 kilometre uzakta bulundu.



Olayın duyulması üzerine kaza yerine gelen Gülsüm Güneş'in yakınları uzun süre ağladı.



Kadın sürücünün cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Bu arada, Gülsüm Güneş'e eşinin araç kullanmayı öğretmeye çalıştığı, kadının bu nedenle direksiyon başına geçtiği öğrenildi.