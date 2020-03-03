Annette Filmi

03.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:58

Annette, operacı eşinin ölümünün ardından 2 yaşındaki bir çocuğa bakmak zorunda kalan bir stand-up komedyeninin hikayesini anlatıyor. Annette, Holy Motors ile tanınan Fransız yönetmen Leos Carax'ın ilk İngilizce dilindeki filmi. Filmin kadrosunda Adam Driver ve Rihanna bulunuyor.

Yönetmen: Leos Carax

Senaryo: Ron Mael , Russell Mael

Oyuncular: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Rebecca Dyson-Smith, Dominique Dauwe, Kevin Van Doorslaer, Devyn McDowell, Christian Skibinski, Dieuwke de Mooij, Angèle, Timur Gabriel, William Markarian-Martin, Anaïs Dahl, Nino Porzio, Marina Bohlen, Kait Tenison, Colin Lainchbury-Brown, Ornella Perl, Charlotte Brand, Filippo Parisi, Latoya Rafaela, Kristel Goddevriendt, James Reade Venable, Zane Garitte, Michele Rocco Smeets, Robin Goffin

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Annette

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, Fransa, Meksika

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 27.11.2020



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Kaynak: InterSinema.com