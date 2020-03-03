Annette Filmi
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Annette, operacı eşinin ölümünün ardından 2 yaşındaki bir çocuğa bakmak zorunda kalan bir stand-up komedyeninin hikayesini anlatıyor. Annette, Holy Motors ile tanınan Fransız yönetmen Leos Carax'ın ilk İngilizce dilindeki filmi. Filmin kadrosunda Adam Driver ve Rihanna bulunuyor.
Yönetmen: Leos Carax
Senaryo: Ron Mael , Russell Mael
Oyuncular: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Rebecca Dyson-Smith, Dominique Dauwe, Kevin Van Doorslaer, Devyn McDowell, Christian Skibinski, Dieuwke de Mooij, Angèle, Timur Gabriel, William Markarian-Martin, Anaïs Dahl, Nino Porzio, Marina Bohlen, Kait Tenison, Colin Lainchbury-Brown, Ornella Perl, Charlotte Brand, Filippo Parisi, Latoya Rafaela, Kristel Goddevriendt, James Reade Venable, Zane Garitte, Michele Rocco Smeets, Robin Goffin
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Annette
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, Fransa, Meksika
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 27.11.2020
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Kaynak: InterSinema.com