Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi
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Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesinden para isteyen şahıs ret cevabını aldıktan sonra oturdukları evin odunluğunu yaktı.

Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesinden para isteyen şahıs ret cevabını aldıktan sonra oturdukları evin odunluğunu yaktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazı Mahallesi Handan sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.K. annesi H.K.'dan para istedi. Anne H.K.'nın M.K.'ya ret cevabı vermesi üzerine anne-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K. evlerinin önünde bulunan odunluğu ateşe vererek evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri de evi ateşe verdikten sonra kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi
Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi
Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi
Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi
Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi
Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi
Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi
Annesiyle tartıştı, odunluğu ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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