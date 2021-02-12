Annesiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü; "Pişman değilim" dedi

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Eskişehir'de Yasin B. annesine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Sezai Salık'ı av tüfeğiyle kasıklarından vurarak öldürdü. Tutuklanan genç, "Anneme sarkıntılık yaptığından dolayı daha önceden de ikaz ettim. Ancak devam etti. Konuşmak için eve çağırdım. Gelir gelmez av tüfeği ile kasıklarından vurdum. Pişman değilim" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde yaşayan Yasin B. dün evlerinin önünde annesi H.B.'ye sarkıntılık ettiği iddia edilen Sezai Salık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., av tüfeğiyle Salık'a ateş etti. Salık, olay yerinde hayatını kaybederken, Yasin B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ANNESİ İLE AĞABEYİ DE GÖZALTINDA

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gencin ağabeyi U.B. (23) ile annesi H.B. de gözaltına alındı. Anne ile ağabey, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken Yasin B. adliyeye sevk edildi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

İfadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Yasin B.'nin savunmasında Sezai Salık'ı annesine sarkıntılık etmekle suçladı. Yasin B. "Babam iki yıl önce öldü. Sezai Salık'ı anneme sarkıntılık yaptığından dolayı daha önceden de ikaz ettim. Ancak bu hareketlerine devam etti. Konuşmak için eve çağırdım. Gelir, gelmez av tüfeği ile kasıklarından vurdum. Pişman değilim" dedi.

TUTUKLANDI

Yasin B. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı