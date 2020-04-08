Annesinin öldürdüğü talihsiz çocuk Manisa'da defnedildi
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Denizli, Manisa

Annesinin öldürdüğü talihsiz çocuk Manisa'da defnedildi

Annesinin öldürdüğü talihsiz çocuk Manisa'da defnedildi Annenin ilk ifadesinde oğlunu yazdığı kağıttaki yazıları okuyamadığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öne sürüldü Denizli'de annesi tarafından yatağında boğularak öldürülen 4 yaşındaki çocuk, Manisa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

08.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:05

Annesinin öldürdüğü talihsiz çocuk Manisa'da defnedildi

Annenin ilk ifadesinde oğlunu yazdığı kağıttaki yazıları okuyamadığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öne sürüldü

MANİSA - Denizli'de annesi tarafından yatağında boğularak öldürülen 4 yaşındaki çocuk, Manisa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay dün, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Anne Nagihan Kiraz iddialara göre odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu Ali Kiraz'ı boğarak öldürdü. Olayın ardından bir süre bekleyen anne Nagihan Kiraz aynı binada oturan kız kardeşini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde 4 yaşındaki Ali'nin öldüğünü belirledi. Çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkunç olayın ardından anne Nagihan Kiraz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Kiraz'ın ilk ifadesinde, oğlunu yazdığı kağıttaki yazıları okuyamadığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

Cenaze babasının memleketi Manisa'da defnedildi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan talihsiz çocuğun cenazesi, defnedilmek üzere babası İbrahim Kiraz ve yakınları tarafından öğle saatlerinde alındı. Babasının memleketi olan Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'ne getirilen 4 yaşındaki Ali için Paşaköy Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye baba İbrahim Kiraz, yakınları ve mahalleli katıldı. Cenazede baba İbrahim Kiraz'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Kılınan cenaze namazı sonrası Ali Kiraz, mahalle mezarlığına defnedildi.

Annesinin öldürdüğü talihsiz çocuk Manisa'da defnedildi

Kaynak: İHA

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Annesinin öldürdüğü talihsiz çocuk Manisa'da defnedildi
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