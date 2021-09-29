Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu

Ünlülerin çocuklarının yıllar içerisindeki değişimleri de sık sık gündem oluyor. Emine Ün ve Emre Kınay'ın yıllar önce magazin bültenlerine küçüklük fotoğrafıyla yansıyan kızları Duru Kınay da kocaman oldu.

ANNESİNE ÇOK DÜŞKÜN

Şimdilerde 16 yaşında bir genç kız olan Duru, güzelliğiyle adeta annesinin kopyası. İkili, sosyal medya hesaplarından da sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Duru, annesine olan düşkünlüğüyle biliniyor.

İşte Duru Kınay'ın son hali:

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