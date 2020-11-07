Annesinin elinden yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü
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Annesinin elinden yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü

07.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:20
Annesinin elinden yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü

Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğu, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğu, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Annenin son anda kızını elinden yakalayarak tutmaya çalıştığı fakat kızının düşmesine engel olamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atlamaya çalıştı. Bu sırada anne, Ö.B.'yi elinden tutarak yakalamak istedi. Annenin uğraşlarına rağmen 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattan düştüğü beton zemin üzerinde hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Annesinin elinden yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü
Annesinin elinden yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü
Annesinin elinden yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü
Annesinin elinden yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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