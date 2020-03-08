Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Sami Demir, Erciş, Güncel

Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı

VAN'da yaşayan Sami Demir (58), 28 gündür hastanede yatan tansiyon hastası Annesi Sabiha Demir'in (87) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, odasında mey çalarak kutladı.

08.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:43
Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı

VAN'da yaşayan Sami Demir (58), 28 gündür hastanede yatan tansiyon hastası Annesi Sabiha Demir'in (87) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, odasında mey çalarak kutladı. 

Erciş ilçesinde oto yedek parçası satarak, ailesinin geçimini sağlayan, 3 çocuk babası Sami Demir, Dünya Kadınlar Günü'nde annesine unutamayacağı sürpriz yaptı. Tansiyon hastası olan ve 28 gündür hastanede tedavi gören annesi Sabiha Demir'i müzisyen arkadaşı İkram Çeriğ ile ziyaret eden Demir, odasında mey çaldı. Annesi dahil tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Sami Demir, "Anneme moral vermek istedim. Çalışan, emek veren en büyük insan annelerimiz. Ben bugün hastanede yatan annemi ziyaret edip ona müzik eşliğinde moral verdim. Mutlu ettim. Çaldığımız müzik de ona iyi geldi. Annem ve bütün annelerin ellerinden öpüyor, bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener James Jeffrey Süleyman Soylu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Levent Can Acun Ilıcalı
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:08:55. #1.15#