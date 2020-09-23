Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymak isteyen zanlıya 7,5 yıl hapis
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Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymak isteyen zanlıya 7,5 yıl hapis

23.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:02
Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymak isteyen zanlıya 7,5 yıl hapis

Erzincan merkezde 21 Ocak 2020 tarihinde annesine ait çarşafı giyinerek kuyumcuyu soymaya çalışan ve ardından yakalanan zanlıya 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Erzincan merkezde 21 Ocak 2020 tarihinde annesine ait çarşafı giyinerek kuyumcuyu soymaya çalışan ve ardından yakalanan zanlıya 7,5 yıl hapis cezası verildi.

21 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen olayda, annesine ait çarşafı giyen Nedim Varlı (54), Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına geldi. Silahını çekerek vitrindeki altınları isteyen Nedim Varlı'ya, Yıldırım karşı koydu. Arbede yaşanırken, durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye gelen çok sayıda polis, etkisiz hale getirilen Nedim Varlı'yı gözaltına aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tutuklu olarak yargılanan Nedim Varlı, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanığın "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Hakim karşısında işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu belirten Varlı'ya "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 7, 5 yıl hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 12:21:18. #1.14#
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