Son dakika haberleri! Pendik'te annesini bıçakla öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Bir son dakika haberine göre Pendik'te annesini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pendik'te annesini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Türk'ün (26), öz annesi Taliha Duran (42) ile başkasıyla yaşaması nedeniyle yaklaşık 6 yıldır görüşmediği anlatıldı.

Olay günü sanık Mehmet Türk'ün annesinin yaşadığı eve geldiği belirtilen iddianamede, sanığın kapıyı açan annesine elinde bulunan bıçakla saldırdığı aktarıldı.

İddianamede, Taliha Duran'ın kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındığı ancak 7 gün sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sanık Mehmet Türk'ün annesi Taliha Duran'ı bilerek ve isteyerek öldürdüğü değerlendirilen iddianamede, sanığın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Mehmet Türk, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk