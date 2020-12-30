Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim
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Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim

30.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:37

Gaziantep'te rehin aldığı annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle öldüren Uğur Dönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönmez'in, annesini, kendisini kahvaltı için uyandırmasına sinirlenip öldürdüğü ortaya çıktı.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Uğur Dönmez, tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfeğiyle rehin aldı. Şizofreni hastası olan ve 15 gündür ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Uğur Dönmez'in annesini rehin aldığını fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi.

POMPALIYLA ÖLDÜRDÜ

İhbarla gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen Uğur Dönmez, annesini tüfekle vurarak öldürdü. Uğur Dönmez, cinayetin ardından özel harekat polislerinin eve düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlenmiş

KAHVALTIYA UYANDIRMASINA SİNİRLENDİRMİŞ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Uğur Dönmez'in, annesini, kahvaltı için kendisini uyandırmasına sinirlenip, öldürdüğü ortaya çıktı. Dönmez, ifadesinde "Kanepede uyurken annem 'oğlum kalk kahvaltın hazır' diyerek beni kaldırdı. Sinirli uyandım. Annemle tartışmaya başladık. Uyuduğum kanepenin altındaki kendime ait pompalı tüfeği aldım. Annem silahı görünce balkona kaçtı. Sonrasını hatırlamıyorum. Psikolojik sorunlarım var. Pişmanım böyle olmasını istemezdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları (7)
DELİ: 500 tl internetde kacak silah 5 adet silahım var ruhsatlı kasada tutup poligona atışa gidiyorum kacak silahları durdurun silah deyil insan öldürür insanı
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BENCE: silah satışı için bırak kendisini sülalesinde arkadaşlarında komşusunda eşi dostunda mahallesinde vb. vb. vb. bi tane bile psikolojik sorunu olan varsa silah satmayın bence.
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CEHENNEME-ODUN: cehennem odunu zalim yaratik anne katili domuz
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