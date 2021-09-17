Annesini başına keserle vurarak öldüren oğlu tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesini başına keserle vurarak öldüren oğlu tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Annesini başına keserle vurarak öldüren oğlu tutuklandı

ÇANAKKALE'de başına keser vurarak annesi Nermin Güler'i (66) öldüren Kamil Güler (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE'de başına keser vurarak annesi Nermin Güler'i (66) öldüren Kamil Güler (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'ta yaşandı. Recep Güler (68), telefonla aradığı eşinin cevap vermemesi, daha önce de oğluyla tartışma yaşaması üzerine şüphelenip polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine eve gitti. Kapının açık olması üzerine eve giren ekipler, Nermin Güler'i yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Nermin Güler'in, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Kamil Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Kamil Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adlieyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri
Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü

Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Mustafa Şentop Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Bergen Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Stefan Kuntz Burak Yılmaz Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Annesini başına keserle vurarak öldüren oğlu tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 17:34:18. #1.17#