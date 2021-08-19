Annesini ablası zannettiler! Görenler şoke oldu
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Annesini ablası zannettiler! Görenler şoke oldu

Annesini ablası zannettiler! Görenler şoke oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, annesiyle fotoğrafını paylaştı. Şahin'in 48 yaşındaki annesi sosyal medyaya damga vurdu. İşte o kare...

Özel hayatı ve iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Şevval Şahin, uzun süredir tatilin tadını çıkarıyor.

21 yaşındaki modele, bu kez tatilde, kısa süren ayrılık sürecinden sonra yeniden aşk yaşamaya başladığı yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral yerine annesi eşlik ediyor.

2018 Türkiye Güzeli, 48 yaşındaki annesinin tatil pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Şevval Şahin'in annesi sosyal medyada çok konuşuldu. Genç model, yaklaşık 25 bin beğeni alan gönderisine, "Evet genlerde var" notunu yazdı.

Şahin'in annesi, tatil pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı. Ünlü mankenin annesinin gören takipçileri, "Annesi değil, sanki ablası gibi" şeklinde iltifat dolu yorumlarda bulundu.

Şevval Şahin'in, Miss Turkey 2018 yarışmasında birinci olduktan sonra estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Şahin, bu konudaki eleştirilere, "Burnum hariç hiçbir yerim estetik değil. Yarışmada 'estetik yasak' diye bir kural yok. Hiçbir zaman 'burnumu yaptırmadım' demedim" yanıtını vermişti.

Annesini ablası zannettiler! Görenler şoke oldu
Annesini ablası zannettiler! Görenler şoke oldu
Annesini ablası zannettiler! Görenler şoke oldu
Annesini ablası zannettiler! Görenler şoke oldu

Kaynak: Snob Magazin

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