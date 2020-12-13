Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
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Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı

13.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:00

İZMİR'in Buca ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında annesinin doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, vincin üstüne çıkarak balkondan pastayı teslim etti.

İZMİR'in Buca ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında annesinin doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, vincin üstüne çıkarak balkondan pastayı teslim etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasında annesi Yurda Karslıoğlu'nun 66'ncı doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, ilginç bir yol buldu. Karslıoğlu, vincin üstüne çıkarak annesine götürdüğü 'Canım annem yazılı' pastayı balkondan teslim etti. Anne Karslıoğlu, "Oğlumun beni şaşırtacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Balkona çıktığım anda karşımda elinde pastasıyla vincin, üstünde oğlumu gördüm. Bana unutulmaz bir doğum günü yaşattı. Allah herkese böyle evlat nasip etsin" dedi.

"ANNEM ÇILGINLIK BEKLİYORDU AMA BU KADARINI DEĞİL"

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu anlatan Mustafa Karslıoğlu, "Radyo yayınımı, bitirdikten sonra anneme, bir sürpriz yapmak istedim. Şahane bir pasta hazırladık ama bu pastayı anneme ulaştırmamız gerekiyordu. Artık ev ziyareti de yapamıyoruz. Çünkü kısıtlamada ev ziyaretinin 3 bin 150 TL'lik cezası var. 3 bin 150 TL hem size hem de gittiğiniz haneye yazılıyor. 6 bin 300 TL vermek yerine 2 bin TL'ye vinç kiraladık. Daha uygun fiyata anneme, sürpriz yapmış oldum. Sanırım annemin unutamayacağı bir doğum günü oldu. Aslında annem benden çılgınlıklar bekliyordu ama bu kadarını tahmin etmedi. Mesafemizi de korumuş olduk. Annemizi ziyarete gitmedik, annemiz de bizi ziyarete almadı. Balkondan vinçle doğum günü pastasını kendisine verdim" diye konuştu.

Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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