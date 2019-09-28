Annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı

Annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı

Annesi zihinsel engelli 4 yaşındaki çocuğu minibüs içerisinde bırakıp arkadaşıyla kahve içmeye gitti. 1 saat aracın içerisinde havasız kalan ve büyük korku yaşayan talihsiz çocuk, vatandaşların dikkati sayesinde kurtuldu.

28.09.2019 10:44

Bursa'da, annesi Halime Y. (32) ve annesinin arkadaşı Musa B.(38) tarafından bırakıldığı minibüs içinde fenalaşan 4 yaşındaki zihinsel engelli Muhammet Emin Y. vatandaşların dikkati sayesine kurtarıldı.

Havasız kaldığı belirlenen küçük çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, minibüsün park halinde önünde durduğu yazıhaneden birlikte çıkan anne ve arkadaşı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Büyük korku yaşayan çocuğun gözyaşları ile haykırışları ise kameralar tarafından görüntülendi.

KAHVE İÇMEK İÇİN YAZIHANEYE GİTTİ

Olay, Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Halime Y., 4 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Y.'yi kreşten aldı. Bu sırada annenin servis şoförlüğü yapan arkadaşı Musa B. de kreşin önüne geldi. Anne Halime Y., oğluyla birlikte minibüse bindi. Musa B., minibüsü Hamitler Mahallesi'ndeki yazıhanesinin önüne çekip, park etti. Anne, zihinsel engelli oğlunu minibüste bırakıp, iddiaya göre, Musa B.ile birlikte kahve içmek için yazıhaneye gitti.

POLİSLER PLAKADAN SÜRÜCÜYE ULAŞTI

Bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar, servis aracında fenalaşan Muhammet Emin Y.'yi fark edip, polis ile sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, servis aracının kapılarının kilitli olması nedeniyle plakadan sürücü Musa B.'ye ulaştı. Bunun üzerine Musa B., anne ile birlikte yazıhaneden çıkıp, aracın kapılarını açtı.

1 SAAT BOYUNCA HAVASIZ KALDI

Hemen sağlık görevlileri tarafından araçtan alınıp, ilk müdahalesi yapılan Muhammet Emin Y., Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat aracın içerisinde havasız kaldığı ve büyük korku yaşadığı belirlenen Muahammet Emin Y., uzun süre ağlayıp, çığlık attı. Karakola götürülerek, ifadeleri alınan Halime Y. ve Musa B., serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (10)

  • USTURA:
    HAYVAN BELGESELİ SEYREDİN ESKİ TÜRK FİLİMLERİNİ SEYREDİNDE MERHAMET E GELİN YANİ TOPUK TIKAMA MESELESİ
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  • KAZMA KÜREK ABDIRAMAN:
    bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı varmışya. kalbinizi bozmayın kahve yeni içilmiş. ne diyelim memleketin geldiği nokta bu. .
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  • VATANDAŞ HAKKI:
    Aile sosyal politikalar Bakanlığı bu kadına bakıcı parası veriyordur, hemen kadın hakkında inceleme başlatılmalı ve çoçuk elinden alınmalıdır. Aksi takdirde bu yavrumuzun hakkı hepimizden sorulur.
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  • .:
    bunu bilinçli bir şekilde yapan anne ( anne telafuzu yakıştırılamaz dahi ) çocuğuna kim bilir başka neler yaşatıyordur!! bu yavrucağın özel ilgiye özel bakıma ihtiyacı var!! alınsın bu caninin elinden !
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  • ADINIZI YAZIN:
    Yalanci kari kahve içme yalaniyla Kimbilir ne yapmiştir?Çocuk onun elinden alinmali bu kadın araştirilmali. Böyle çok kadinlar var çocuklarini kapatip giden ne yaptiklari belirsiz
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  • KADIN:
    Söyleyecek kelime bulamıyorum... zıkkım iç kahve yerine.. sen o çocuğu hak etmiyorsun.. göz göre göre bu ihmali yapan kadın dört duvar arasında kim bilir neler yapıyor bu masuma.. devlet korumasına alınmalı bu çocuk..
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  • TARKAN:
    kesinlikle cezalandırılmalılar yazıklar olsun umarım sizlerde ceza alırsınız vicdansıslar
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