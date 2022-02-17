ANNESİ, SILA'NIN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

GİRESUN (DHA) - Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazından kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazede baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

MUHTAR SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU

Erikliman Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek, 'Ankara'dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30'da taksi tutup burayı bildiği için geliyor. Köyümüz çok kalabalık değil. Kızımızın babası balıkçı olduğu için denizde, annesi işte, küçük kardeşi okulda. Felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor. Olayda babaannesi müdahale edemiyor ve ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor. Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor. Suç aleti arandı, fakat herhangi bir şey bulunamadı. Böyle bir üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz dedi.