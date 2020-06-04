Annesi ölen 13 yavru köpek sahipsiz kalmadı
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Annesi ölen 13 yavru köpek sahipsiz kalmadı

Bilecik'te annesi ölen 13 adet yavru köpeğin yardımına önce muhtar, ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü son olarak da Osmaneli Belediyesi sahip çıktı.

Annesi ölen 13 yavru köpek sahipsiz kalmadı
04.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:22

Bilecik'te annesi ölen 13 adet yavru köpeğin yardımına önce muhtar, ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü son olarak da Osmaneli Belediyesi sahip çıktı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde 13 yavrusu olan köpeğin öldüğünü fark eden Muhtar İsmail Yıldız, durumu Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bildirdi. Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar, bizzat köye gelerek yavru köpeklerle ilgili inceleme yaptı. Çağlar, yavru köpekleri annelerin öldüğü yerden alarak Osmaneli'nde bulunan hayvan barınağına götürdü.

"Sağlık durumları iyi"

13 yavru köpeğin sağlık durumun iyi olduğunu anlatan Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar, "Nazifpaşa köyümüzün Muhtarı İsmail Yıldız, bizleri arayarak anneleri ölen 13 adet yavru köpek olduğunu belirtti. Bizler de veteriner ekiplerimizle yavru köpeklerin bulunduğu yere gittik. Veteriner ekiplerimiz yavru köpekleri kontrol etti. Sağlık durumları iyi olduğunu gördük. Daha sonra 13 yavru köpeğimizi Osmaneli ilçemizde bulunan hayvan barınağına teslim ettik. Burada yavrular iyi bir şekilde bakılacaklar. Köy muhtarımıza duyarlılığı için teşekkür ederim. Ayrıca Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e barınak görevlilerine ve veteriner arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum " dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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