Annesi kırbaçlanan buzağın aldığı intikam sosyal medyada viral oldu - Haberler
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Annesi kırbaçlanan buzağın aldığı intikam sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada yayınlanan bir video çok izlendi. Ahırda annesinin kırbaçlanmasına tahammül edemeyen buzağı, annesine vuran adamdan feci şekilde intikam aldı.

Sosyal medyada çok konuşulan videolara bir yenisi daha eklendi. Ahırda kaydedilen görüntülerde, ineklere elindeki kırbaçla müdahale eden bir adam yer alıyor.

ACIMASIZCA VURDU

Videodaki adam, elindeki kırbaçla ineklerden birine acımasızca vurup, geri çekiliyor. Ancak bu sırada kimsenin beklemediği bir olay yaşanıyor.

İNTİKAMINI FECİ ALDI

Annesinin kırbaçlanmasına tahammül edemeyen bir buzağı, tekmeye kalkarak annesine vuran adamı yere seriyor. Buzağın tekmesiyle yere yıkılan adamın, dakikalarca kendisine gelemediği görülüyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Sosyal Medya, İnek, Yaşam, Haber

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