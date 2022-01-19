Annemizi Saklarken Handan kim, gerçek adı nedir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir dizileri ve filmleri

STAR TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Annemizi Saklarken adlı dizide rol alan isimlerden biri de Hande Doğandemir oluyor. Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterini canlandıran Hande Doğandemir kimdir? Annemizi Saklarken Handan gerçek adı nedir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir dizileri ve filmleri

Annemizi Saklarken Handan kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin yeni dizisi ' ' Annemizi Saklarken'' güçlü oyuncu kadrosu ile yakında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Hande Doğandemir'in yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinin ilk fragmanı da yayınlandı. Handan karakterini canlandıran Hande Doğandemir kimdir? Annemizi Saklarken Handan gerçek adı nedir?

ANNEMİZİ SAKLARKEN HANDAN KİMDİR?

Annemizi Saklarken adlı dizide Handan karakterini canlandıran isim Hande Doğandemir'dir.

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir (d. 22 Kasım 1985, Ankara), Türk oyuncu, sunucu ve sosyologdur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır.

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara'da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa'nın Lilla şehrinde okudu.

Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35'buçukta oyunculuk eğitimi almıştır.

Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. Sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün oyunculuk okuluna gitti.

2011 yılında başlamak üzere TRT Okul'da "Hatırlar mısınız?" adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı.

2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D'de gösterime giren "Güneşi Beklerken" dizisinde başrollerini Emre Kınay, ve Kerem Bursin ile paylaştı. "Kara Kış" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile birlikte oynadı. 2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Yağmur/Azra karakterini canlandırdı. Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız 2015 yılında yapılan ve 29 Ocak 2016'da gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde de başrol oynadı. Hükümsüz, Yüzleşme, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şubat, Leyla ile Mecnun rol aldığı diziler arasında bulunuyor.

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