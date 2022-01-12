Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken full HD izle! Annemizi Saklarken 6. bölüm tamamını izle! Annemizi Saklarken yeni bölüm full HD izleme linki var mı?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Annemizi Saklarken 7. bölüm fragmanı bugünkü 6. bölümün bitiminde gelecektir. Henüz 7. bölüm fragmanı çıkmadı.

ANNEMİZİ SAKLARKEN FULL İZLE!

Annemizi Saklarken bugn 6. bölüm bittiğinde full HD izleme linki aktif olacaktır. Şuanda 5 .bölüm mevcut. 6. bölüm gece vakitlerinde gelecek.

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜMLER FULL İZLE!

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dündar'la Handan'ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi, hayalperest annemiz için artık yolun sonu demek. Böyle bir yalan daha fazla nasıl saklanır? Özellikle Bora'nın baskıları da tepelerindeyken. Fakat şimdi Handan'ın elini kolunu bağlayan bir sır daha var. Dündar'dan hamile kalmış bir kadın! Herkes bunu Handan zanneder doğal olarak. Dündar'ın gerçekte kimle ilişkisi olduğunu öğrenmek, Handan için yeni bir düşmanla yüz yüze kalma tehlikesi demek. Ancak ailenin onu hamile sanması, Dündar'ın çocuklarının Handan'a karşı düşmanlıklarını yeni bir seviyeye çıkarır. Zerrin'in kırk mevlidinin yapılmasıyla artık önlerinin açılacağını düşünen taze evlilere ufukta huzur yok. Selin gitgide babasına dönüşmekte. Derya artık Bora'dan kopmaya kararlı. Ela ise annesinin ne gizlediğini çözmek için iz peşinde. Gençlerin her adımı, Handan'ı foyasının ortaya çıkacağı son bir geceye doğru taşımaktadır.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Kutsi - Dundar Demir

Hande Doğandemir - Handan Bulut

Yeşim Ceren Bozoğlu - Füsun Moran

Hatice Aslan - Benan Demir

Ece Yaşar - Derya Güven

Erdem Kaynarca - Bora Demir

İncinur Sevimli -

Ezgi Gor - Selin Demir

Ezgi Tombul -

Barış Taşkın -

Semih Kızlkaya -

Zümre Erürk -

Merve Sevin -

Özgür Foster - Barış Moran

Güngör Bayrak -

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