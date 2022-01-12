Annemizi Saklarken full HD izle! Annemizi Saklarken 6. bölüm tamamını izle! Annemizi Saklarken yeni bölüm full HD izleme linki var mı?
Annemizi Saklarken bugün 6. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin devam etmesiyle birlikte izleyiciler yeni bölüm full izleme linki çıktı mı merak etti. Peki, Annemizi Saklarken full HD izle! Annemizi Saklarken 6. bölüm izle! Annemizi Saklarken yeni bölüm full HD izleme linki var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm izle! Annemizi Saklarken 6. bölümün tamamını izle!
Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken full HD izle! Annemizi Saklarken 6. bölüm tamamını izle! Annemizi Saklarken yeni bölüm full HD izleme linki var mı?
Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Annemizi Saklarken 7. bölüm fragmanı bugünkü 6. bölümün bitiminde gelecektir. Henüz 7. bölüm fragmanı çıkmadı.
Annemizi Saklarken bugn 6. bölüm bittiğinde full HD izleme linki aktif olacaktır. Şuanda 5 .bölüm mevcut. 6. bölüm gece vakitlerinde gelecek.
ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜMLER FULL İZLE!
Dündar'la Handan'ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi, hayalperest annemiz için artık yolun sonu demek. Böyle bir yalan daha fazla nasıl saklanır? Özellikle Bora'nın baskıları da tepelerindeyken. Fakat şimdi Handan'ın elini kolunu bağlayan bir sır daha var. Dündar'dan hamile kalmış bir kadın! Herkes bunu Handan zanneder doğal olarak. Dündar'ın gerçekte kimle ilişkisi olduğunu öğrenmek, Handan için yeni bir düşmanla yüz yüze kalma tehlikesi demek. Ancak ailenin onu hamile sanması, Dündar'ın çocuklarının Handan'a karşı düşmanlıklarını yeni bir seviyeye çıkarır. Zerrin'in kırk mevlidinin yapılmasıyla artık önlerinin açılacağını düşünen taze evlilere ufukta huzur yok. Selin gitgide babasına dönüşmekte. Derya artık Bora'dan kopmaya kararlı. Ela ise annesinin ne gizlediğini çözmek için iz peşinde. Gençlerin her adımı, Handan'ı foyasının ortaya çıkacağı son bir geceye doğru taşımaktadır.
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Kutsi - Dundar Demir
Hande Doğandemir - Handan Bulut
Yeşim Ceren Bozoğlu - Füsun Moran
Hatice Aslan - Benan Demir
Ece Yaşar - Derya Güven
Erdem Kaynarca - Bora Demir
İncinur Sevimli -
Ezgi Gor - Selin Demir
Ezgi Tombul -
Barış Taşkın -
Semih Kızlkaya -
Zümre Erürk -
Merve Sevin -
Özgür Foster - Barış Moran
Güngör Bayrak -
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