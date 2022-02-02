Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken final mi, bitiyor mu? Annemizi Saklarken neden final yapıyor? Annemizi Saklarken sezon finali mi, tamamen mi bitiyor?

Annemizi Saklarken her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor. Dizi 2 Şubat Çarşamba günü son bölümü ile ekranlara gelecek.

Annemizi Saklarken 2 Şubat Çarşamba 2022 tarihinde son kez ekranlara gelecek. Bugün dizinin final bölümü yayınlanıyor. Annemizi Saklarken neden final yapıyor resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Bugün biraz duygusalız, haklı sebeplerimiz var

#AnnemiziSaklarken final bölümüyle bu akşam 20.00'de #Star'da

@startv

@ojopicturesypm"

Buna göre dizi bugün final bölümü ile ekranlara gelecek.

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can'ın dudaklarından dökülen "Anne!" kelimesi bir bomba etkisi yaratır. Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir. Ela'nın zekâsı bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya'yla Ela'nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir. Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler. Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiğiyle yüzleşmektedir. Handan'ın değil de babasının, Dündar'ın sakladıklarını sorgulamaya başlar. Füsun'un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir… Zerrin'in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Kutsi - Dündar Demir

Hande Doğandemir - Handan Bulut

Yeşim Ceren Bozoğlu - Füsun Moran

Hatice Aslan - Benan Demir

Ece Yaşar - Derya Güven

Erdem Kaynarca - Bora Demir

İncinur Sevimli - Sevil

Ezgi Gor - Selin Demir

Ezgi Tombul - Vildan

Barış Taşkın -

Semih Kızlkaya -

Zümre Erürk -

Merve Sevin -

Özgür Foster - Barış Moran

Güngör Bayrak -

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