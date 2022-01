Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yeni fragman çıktı mı?

Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Annemizi Saklarken her hafta Çarşamba günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Annemizi Saklarken 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ANNEMİZİ SAKLARKEN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dündar'ı ve gelecekle ilgili kurduğu hayalleri kaybetmekten korkan Handan, çocuklar ve evlilik kararı arasında araftadır. Derya'nın Handan'ın kızı olduğunu zaten öğrenmiş olan Bora ise, babasının Handan'la ilgili planlarından habersiz öğrendiği gerçeği sindirmeye çalışır. Derya ve Bora arasındaki tansiyon giderek yükselirken, Barış'ın Derya'nın çizimlerini görmesi, Derya ve Bora için yeni bir dönemin habercisidir. Diğer yanda, Derya ve Handan'ın pamuk ipliğine bağlı olan anne kız ilişkileri günden güne gerilirken, ne evlilikten ne de çocuklardan vazgeçemeyen Handan, Dündar'a kendince taktik yapar fakat taktiği ters teper. Handan, hayalini kurduğu her şeyle vedalaştığını düşünürken, geçmişin acı hatıralarını bugüne taşıyan bir yüzleşme işin rengini değiştirir. Gözünü karartan Handan, geri dönüşü olmayan bir karar verip Dündar'a yürürken, yolun sonunda onu hiç hesaplamadığı bir sürpriz bekler.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Handan'ın elinde evlilik cüzdanı var artık. Bu cüzdan Dündar'ı ilelebet ona bağlayacak, hayatını kurtaracak. Ama hangi bedeller uğruna? Derya, Handan'ın yeni kocasına onlardan bahsetmediğini öğrendiğinde imkansız bir ikilemin içinde kalır. Bora artık her şeyi bilen ve her an hayatlarını mahvedebilecek bir bombadan farksızdır. Derya, Bora'yla annesi arasında sıkışıp kalmıştır. Zengin koca uğruna evlatlarından bile kaçan bir kadına kim saygı duyar ki? "O kadın" diye hitap edilen Handan'ın Demir ailesi içinde huzur bulması mümkün mü? Dündar'ın çocukları, rahmetli annelerinin yatağında Handan'ı bulunca kıyamet kopar. Selin'in tepkisi hem kendisi hem çevresindekiler için tehlikeli boyutlara ulaşır. Benan, küçük Pelin'i bu evliliği yıkmak için acımasızca kullanmaya başlar. Handan, herkesin ona düşman olduğu bir evde yapayalnızdır artık. Ve hızla bir tuzağın içine doğru çekilmektedir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet