Annemin kaderini paylaşır diye korktum

MALİKANELERİNDE KOMŞULARI OLAN WINFREY'İ AĞIRLADILARLos Angeles'ta yaşadıkları malikanenin bahçesinde Winfrey'i ağırlayan Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesinin çalışan kıdemli üyeliğinden ayrılma nedenlerini, bu süreçte neler yaşadıklarını anlattı.

MALİKANELERİNDE KOMŞULARI OLAN WINFREY'İ AĞIRLADILAR

Los Angeles'ta yaşadıkları malikanenin bahçesinde Winfrey'i ağırlayan Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesinin çalışan kıdemli üyeliğinden ayrılma nedenlerini, bu süreçte neler yaşadıklarını anlattı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 90 dakikalık röportajın tanıtım bölümlerinde Prens Harry ile Meghan Markle'ın çarpıcı sözleri dikkat çekti.

'KADERİ ANNEME BENZEYECEK DİYE KORKTUM'

İlişkilerinin başından bu yana eşi Meghan Markle'a karşı koruyucu bir tavır sergileyen Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümü nedeniyle basını suçladı ve eşinin de aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu belirti. Prens Harry "En büyük korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" diye konuştu.

ÇARPICI SORULAR

7 Mart'ta CBS kanalında ekrana gelecek olan röportajın bir bölümünde Winfrey'in Meghan Markle'a "Sessiz misiniz yoksa susturuldunuz mu?" diye sorması dikkat çekti. Prens Harry ise kraliyet ailesinden ayrılığı "inanılmayacak kadar zor" diye ifade etti.

'EN AZINDAN BİRBİRİMİZE SAHİBİZ'

Röportajda Prens Harry, annesi Diana'dan da söz etti. Harry "Benim için... Ben burada rahat ve mutlu bir şekilde oturup yanımda karımla sizinle konuşuyorum. Çünkü onun (annesini kast ederek) yıllar önce bütün süreci kendi başına aşmasını nasıl olduğunu hayal bile edemiyorum" dedi. Prens Harry, kendisinin ve eşi Meghan Markle'ın yaşadığı sürecin de inanılmayacak kadar zorlu olduğunu belirterek "En azından birbirimizin yanındayız" diye konuştu.

'ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞI EN İYİ RÖPORTAJ'

Oprah Winfrey, Prens Harry ve Meghan Markle'ın "şoke edici şeyler" anlattığını belirtirken, röportajın yayınlanacağı CBS kanalından Gayle King ise bunun Winfrey'in şimdiye kadar yaptığı en iyi iş olduğunu belirtti.

İKİNCİ BEBEK GELİYOR

Röportajda Prens Harry ile Meghan Markle'ın sık sık el ele tutuştuğu görüldü. Kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklayan Markle'ın karnının giderek büyümüş olması da dikkat çekti. Fragmanda, Markle'ın ilk hamileliğinde de olduğu gibi elini karnından ayırmadığı da dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet