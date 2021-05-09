Annemin Ağacı kampanyası nedir? OGM Annemin Ağacı kampanyası'na nasıl destek olunur?

9 Mayıs Pazar günü yani bugün kutlanan Anneler Günü sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından kampanya başlatıldı. Peki, Annemin Ağacı kampanyası nedir? OGM Annemin Ağacı kampanyası'na nasıl destek olunur?

9 Mayıs Pazar günü yani bugün kutlanan Anneler Günü sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından kampanya başlatıldı. Peki, Annemin Ağacı kampanyası nedir? OGM Annemin Ağacı kampanyası'na nasıl destek olunur?

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI (OGM) NEDİR?

Anneler Günü sebebiyle annesine hediye almak isteyen kişiler için anlamlı hediye seçeneklerinden biri olan Annemin Ağacı kampanyası, fidan sahiplenmek için yapıldı.

ANNEMİN AĞACI KAMOANYASI'NA NASIL KATILINIR?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kampanya için "www.anneminagaci.com" adresinden fidan sahibi olabilirsiniz. Bu kampanya için gerekli bilgileri doğru şekilde doldurmanız yeterli olacaktır.