Annem Filmi

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kız, annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanarak doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.



Yönetmen: Mustafa Kotan

Senaryo: Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan, Bener Karaçor

Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar, Tuğçe Karabayır

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Annem

Yapımcı Firma: Hann Medya

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 20.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com