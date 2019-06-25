Annem Filmi
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Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kız, annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanarak doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.
Yönetmen: Mustafa Kotan
Senaryo: Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan, Bener Karaçor
Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar, Tuğçe Karabayır
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Annem
Yapımcı Firma: Hann Medya
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 20.09.2019
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