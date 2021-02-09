"Annem benim yüzümden kanser oldu" diyen Survivor Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2021 ünlüler takımında rol alan Çağrı Atakan, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Babasını kaybettikten sonra annesinin kendisini okutmak için çok çabaladığını ancak kendisinin bu konuda bir şey yapmadığını söyleyen Atakan, annesinin kanser olma sebebinin kendisi olduğunu söyleyerek "Survivor son şansım" dedi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisindeki "Ekmeğimin peşindeyim" sözüyle ünlenen Çağrı Atakan, Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele ediyor. Dönem dönem agresif çıkışlarıyla tartışmalarıyla adından söz ettiren Atakan,Survivor'un ekrana verilmeyen videolarının birinde hayat hikayesini anlattı.

"BABAMIN VEFATINDAN SONRA ANNEM BENİM İÇİN HER ŞEYİNİ VERDİ"

Babasını erken yaşta kaybettikten sonra zor dönemler yaşadıklarını söyleyen Çağrı, "Güzel bir çocukluk yaşadım. Ancak babamı erken yaşta hastalıktan kaybettik, annem ise hayatta. Annem beni mutlu edebilmek ve okutmak için her şeyini verdi. Ama ben o yolu seçmedim okuyamadım yani. Hazıra dağ dayanmıyor, para bitti. Etrafımızdaki insanlar da akrabalar da gitti. Bazı akrabalar ise anneme para verirken ezdi. Bunun da sorumlusu benim aslında" dedi.

"ANNEMİ BEN KANSER ETTİM" DEYİP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesinin şimdilerde kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Çağrı Atakan, "Annem kanser oldu. Onu da benim kanser ettiğimi düşünüyorum" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

"SURVIVOR BENİM İÇİN SON ŞANS"

Çukur dizisine girdikten sonra hayatının değiştiğinden bahseden Çağrı Atakan, sözlerine şöyle devam etti: "Annem benim hep oyuncu olmamı isterdi. Benim burada olmamın ve annemin de hayata tutunmasının sebebi bir dostumdur. Ona gittim ve beni Çukur dizisine soktu. Allah yüzüme baktı. Normalde çok az rolüm olacaktı ama 'ekmeğimin peşindeyim' diye laf söyledim. Onun üzerine karakter sevildi ve devam ettik. Oyunculuktan çok para kazanmadım ama günümü döndürdü. Annemin hastalığı için de paraya ihtiyacım vardı. Survivor benim için son şans. Ne kadar gücüm yeterse savaşacağım. Annemi olduğu kadarıyla gururlanmak istiyorum."