"Annem benim yüzümden kanser oldu" diyen Survivor Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Annem benim yüzümden kanser oldu" diyen Survivor Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuldu

09.02.2021 08:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:26

Survivor 2021 ünlüler takımında rol alan Çağrı Atakan, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Babasını kaybettikten sonra annesinin kendisini okutmak için çok çabaladığını ancak kendisinin bu konuda bir şey yapmadığını söyleyen Atakan, annesinin kanser olma sebebinin kendisi olduğunu söyleyerek "Survivor son şansım" dedi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisindeki "Ekmeğimin peşindeyim" sözüyle ünlenen Çağrı Atakan, Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele ediyor. Dönem dönem agresif çıkışlarıyla tartışmalarıyla adından söz ettiren Atakan,Survivor'un ekrana verilmeyen videolarının birinde hayat hikayesini anlattı.

"BABAMIN VEFATINDAN SONRA ANNEM BENİM İÇİN HER ŞEYİNİ VERDİ"

Babasını erken yaşta kaybettikten sonra zor dönemler yaşadıklarını söyleyen Çağrı, "Güzel bir çocukluk yaşadım. Ancak babamı erken yaşta hastalıktan kaybettik, annem ise hayatta. Annem beni mutlu edebilmek ve okutmak için her şeyini verdi. Ama ben o yolu seçmedim okuyamadım yani. Hazıra dağ dayanmıyor, para bitti. Etrafımızdaki insanlar da akrabalar da gitti. Bazı akrabalar ise anneme para verirken ezdi. Bunun da sorumlusu benim aslında" dedi.

'Annem benim yüzümden kanser oldu' diyen Survivor Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuldu

"ANNEMİ BEN KANSER ETTİM" DEYİP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesinin şimdilerde kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Çağrı Atakan, "Annem kanser oldu. Onu da benim kanser ettiğimi düşünüyorum" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

"SURVIVOR BENİM İÇİN SON ŞANS"

Çukur dizisine girdikten sonra hayatının değiştiğinden bahseden Çağrı Atakan, sözlerine şöyle devam etti: "Annem benim hep oyuncu olmamı isterdi. Benim burada olmamın ve annemin de hayata tutunmasının sebebi bir dostumdur. Ona gittim ve beni Çukur dizisine soktu. Allah yüzüme baktı. Normalde çok az rolüm olacaktı ama 'ekmeğimin peşindeyim' diye laf söyledim. Onun üzerine karakter sevildi ve devam ettik. Oyunculuktan çok para kazanmadım ama günümü döndürdü. Annemin hastalığı için de paraya ihtiyacım vardı. Survivor benim için son şans. Ne kadar gücüm yeterse savaşacağım. Annemi olduğu kadarıyla gururlanmak istiyorum."

'Annem benim yüzümden kanser oldu' diyen Survivor Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Annem benim yüzümden kanser oldu" diyen Survivor Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 08:27:02. #1.14#
title