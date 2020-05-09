Anneler ile ilgili ayetler! Annelik ile ilgili hadisler! Anneler günü için en özel ayetler ve hadisler nelerdir? Annelik ile ilgili ayetler neler?
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Anneler ile ilgili ayetler! Annelik ile ilgili hadisler! Anneler günü için en özel ayetler ve hadisler nelerdir? Annelik ile ilgili ayetler neler?

Anneler ile ilgili ayetler! Annelik ile ilgili hadisler! Anneler günü için en özel ayetler ve hadisler nelerdir? Annelik ile ilgili ayetler neler?
09.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:51

İslamiyet dininde anne ve annelik kutsaldır, özeldir.Dinimiz kadınlara ve annelere özel değer ve kıymet atfeder. Anneler günü vesilesi ile Anneler ile ilgili ayetler! Annelik ile ilgili hadisler! Anneler günü için en özel ayetler ve hadisler nelerdir? Annelik ile ilgili ayetler neler? Haberimizde sizler için derledik.

Anneler gününe geldi. Annelerimiz hepimiz için çok şey borçlu olduğumuz eşsiz ve kıymetli varlıklarımız. Annelerimize her daim sevgi ve saygı duymamız gerektiği en başta Kur'an da ayetler ile ve Hz. peygamberin hadisleri ile de belirtilmiştir. İslamiyet annelere ve annelik kurumuna özel bir önem atfeder. Anne olmak özel bir anlam taşır. Cennet annelerin ayaklarının altındadır der Allah resulü. Anneler günü için anneliğin değerini ifade eden ayet ve hadisleri sizler için derledik.

ANNELER VE ANNELİK İLE İLGİLİ AYETLER

Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik anası onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır.Onun (memeden) ayrılmasıda 2 sene içinde olmuşdur onun için biz insana bana ve ana babana şükret dönüş banadır diye nasihat verdik. (Lokman Suresi Ayet,14)

Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya iylik etmenizi emretmişdir. İkisinden birisi yahut her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa,sakın onlara öf bile deme;onları azarlama,onlara güzel söz söyle. (İsra Suresi 23-24)

Allah'a ibadet edin ve o'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. (Nisa Suresi/ 36)

Anneler ile ilgili ayetler! Annelik ile ilgili hadisler! Anneler günü için en özel ayetler ve hadisler nelerdir? Annelik ile ilgili ayetler neler?
ANNELİK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Rabbin sadece Kendisine ibadet etmenize ve anne-babanıza, Allah'ın sizi görmekte olduğu bilinci içinde mümkün olan en iyi şekilde davranmanıza hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi yaşlanmış olarak yanınızda bulunuyorsa sakın varlıklarından veya onlara hizmetten bıkkınlıkla kendilerine "Öf!" diyecek ölçüde bile kötü söz söyleme! Onları azarlama ve daima onlara karşı tatlı dilli ve gönül alıcı ol! (İsra Suresi/23)

Biz insana, anne-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Önce bana, sonra da anne-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. (Ahkaf Suresi/15)

Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın! Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez! (Nisa Suresi 36)

Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, annenize ve babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf! bile deme! Onları azarlama! İkisine de güzel söz söyle! Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de Sen onlara (öyle) rahmet et (diyerek dua et!)" (İsra Suresi 23, 24)

Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik…" (Ankebut Suresi 8)

Biz insana, anne babasına (en güzel bir biçimde davranmasını) emrettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. O halde Bana ve annene babana şükret! Dönüş Banadır." (Lokman Suresi 14)

De ki: "Geliniz size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım: O'na hiç bir şeyi ortak/denk tutmayın, anaya babaya iyilik edin, fakir düşmek (korkusun)dan çocuklarınızı (herhangi bir şekilde) öldürmeyin. Biz, sizin de onların da rızkını veririz. 'Zinanın ve her türlü kötülüğün' açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği canı (hukukça) geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin." İşte (Allah),düşünesiniz (aklınızı kullanasınız) diye size bunları emretti. (Enam Suresi 151)

ANNELER VE ANNELİK İLE İLGİLİ HADİSLER

Ana-babasına iyilik edene müjdeler olsun! Allah Onun ömrünü uzatır.(Buhârî)

Ana-babası, yanında yaşlandığı halde, [onların rızalarını alamayıp] Cenneti kazanamıyanın burnu sürtülsün. (Tirmizî)

Allahu Teâlânın rızası, ana-babanın rızasında, gadabı da, ana-babanın gadabındadır (Tirmizî)

Cihâd, fîsebîlillah Allah yolunda sadece kılıç sallamak değildir Ana-babaya veya evlâda bakmak da cihâddır Ele muhtaç olmamak için çalışmak da cihâddır. (Deylemî)

Anneler ile ilgili ayetler! Annelik ile ilgili hadisler! Anneler günü için en özel ayetler ve hadisler nelerdir? Annelik ile ilgili ayetler neler?
ANNELER GÜNÜ

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in huzuruna bir kimse gelerek dedi ki:

– Ya Resulallah! İzin verirseniz sizinle beraber gazaya gelip cihad etmek istiyorum

– Anan-baban var mı?…

– Evet var

– Öyleyse ondan ayrılma zira Cennet onun ayağının altındadır " (Müslim)

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

-Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün!

Sahabeler:…

-Ya Rasulallah! Kimin? dediler.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

-Ana babasına, ikisinden birine yahut her ikisine birden ihtiyarlık zamanlarına yetişip de cennete giremeyen kimsenin. (Müslim 2551/9, Buhari Edebü'l-Müfred 21)

Ebu'd-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Adamın biri gelerek:

-Benim bir karım var. Annem ise onu boşamamı emrediyor ne yapmalıyım? diye bana sordu.

Ebu'd-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:…

-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i işittim şöyle buyuruyordu:

-Anne ve baba cennete orta kapıdan girmeye vesile olur veya insanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana babaya iyilik etmektir. Artık sen o kapıyı istersen bırak istersen elinde tut. (Tirmizi 1961)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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