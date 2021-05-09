Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı

Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Anneler gününde evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizi unutmadı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Anneler gününde evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizi unutmadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce şehit annelerimizi ziyaret ederek çiçek takdim etti. Belediye başkanının selamlarını ve hürmetlerini ileten Sarıyüce, her zaman belediye olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Şahiner, "Evlatlarını kutsal vatanımız uğruna toprağa veren elleri öpülesi annelerimiz, sizlerin hakkını ödemek ne mümkün. Aziz şehitlerimizin hatırası olarak sizler bizim başımızın tacı, hepimizin emektar annelerisiniz. Bir evladınız olarak anneler gününüzü kutlar, yaklaşan Ramazan bayramınızı canı gönülden tebrik ederim. Hep birlikte nice bayramlar görmek dileğiyle sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı
Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı
Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı
Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı
Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Şeyma Subaşı Chloe Loughnan
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Arda Turan Serdar Aziz Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 19:29:11. #1.14#

title