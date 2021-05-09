Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek

Anneler Günü denince, pek çoğumuz annesine küçük ev aletleri ya da evin başka bir ihtiyacını karşılayan bir hediye almayı düşünüyor. Ancak bu hediyeler gerçekten göründüğü kadar masum mu? İşte cevabı.