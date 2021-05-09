Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü denince, pek çoğumuz annesine küçük ev aletleri ya da evin başka bir ihtiyacını karşılayan bir hediye almayı düşünüyor. Ancak bu hediyeler gerçekten göründüğü kadar masum mu? İşte cevabı.
Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde tercih edilen hediyelerin genellikle ev eşyaları üzerine olduğunu görüyoruz. Annelerimize mutfak robotu, süpürge ya da evle ilgili ürünler almamızın altında yatan gizli bir gerçek var.